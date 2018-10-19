Türk Büro-Sen Kayseri Şubesinde görev değişikliği

Türk Büro Sen Kayseri Şubesinde alınan karar ile yönetim değişimine gidildi.
Alınan kararla birlikte Türk Büro Sen Kayseri Şube Başkanı, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Musa Şen olarak belirlendi.
Yapılan açıklamada yeni yönetim şu şekilde duyuruldu:
HACI MUSA ŞEN - Şube Başkanı
TEMEL ALTIPARMAK - Şube Başkan Yardımcısı
OSMAN SARI - Şube Başkan Yardımcısı / Mali İşler
İLKER ÖZTÜRK - Şube Başkan Yardımcısı / Teşkilatlanma
CENGİZ ÖZTÜRK - Şube Başkan Yardımcısı / Mevzuat ve Toplu Sözleşme
MUAMMER ÖNER - Şube Başkan Yardımcısı / Eğitim ve Sosyal İşler
MURAT YANAR - Şube Başkan Yardımcısı / Basın ve Halkla İlişkiler