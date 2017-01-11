Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli, düzenlediği basın toplantısında son günlerde yaşanan terör olaylarını değerlendirerek, "Devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sendika binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Benli, "Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zaman diliminden geçiyoruz. Milli birlik ve beraberliği tesis ederek pekiştirmenin yolunun da adaletle hükmetmek ve hukukun üstünlüğünü hakim kılmaktan geçtiğini hepimiz biliriz. Kul hakkına riayet esas alınır, kul hakkı gasplarına son verilirse sıkıntılarımızın büyük bölümü giderilmiş olur" dei.

Benli, "Vatan toprağına emanet ettiğimiz şehitlerimize canlarımıza Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"O serdengeçtilere olan borcumuzu bir nebze de olsa ödemek istiyorsak bölücülere, hainlere, vatan ve millet düşmanlarına imkan ve fırsat vermeyecek, milli birliğimizi pekiştirecek, milli ve manevi değerlerimizin yılmaz savunucuları olacağız. Cennet vatanın sahipsiz olmadığını dost düşman herkese göstereceğiz. Türk Eğitim-Sen mensupları olarak her zaman olduğu gibi milli duruş sergilemeye devam edeceğiz. Önce ülkemiz diyerek teröristlere karşı yürütülen mücadelede, güvenlik güçlerimize her türlü desteği verecek, devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kutsal vatan topraklarına uzanan hain elleri bir bir kıracak, ihanet çemberlerini parçalayıp başlarına geçireceğiz”