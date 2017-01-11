Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 13:45

Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli:

Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli:

11 Ocak 2017 13:45

Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli, düzenlediği basın toplantısında son günlerde yaşanan terör olaylarını değerlendirerek, "Devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Sendika binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Benli, "Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zaman diliminden geçiyoruz. Milli birlik ve beraberliği tesis ederek pekiştirmenin yolunun da adaletle hükmetmek ve hukukun üstünlüğünü hakim kılmaktan geçtiğini hepimiz biliriz. Kul hakkına riayet esas alınır, kul hakkı gasplarına son verilirse sıkıntılarımızın büyük bölümü giderilmiş olur" dei.
Benli, "Vatan toprağına emanet ettiğimiz şehitlerimize canlarımıza Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"O serdengeçtilere olan borcumuzu bir nebze de olsa ödemek istiyorsak bölücülere, hainlere, vatan ve millet düşmanlarına imkan ve fırsat vermeyecek, milli birliğimizi pekiştirecek, milli ve manevi değerlerimizin yılmaz savunucuları olacağız. Cennet vatanın sahipsiz olmadığını dost düşman herkese göstereceğiz. Türk Eğitim-Sen mensupları olarak her zaman olduğu gibi milli duruş sergilemeye devam edeceğiz. Önce ülkemiz diyerek teröristlere karşı yürütülen mücadelede, güvenlik güçlerimize her türlü desteği verecek, devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kutsal vatan topraklarına uzanan hain elleri bir bir kıracak, ihanet çemberlerini parçalayıp başlarına geçireceğiz”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç