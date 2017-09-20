Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için ilk ders zili, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyona yakın eğitim çalışanı, dersbaşı yaptı. Bu Eğitim-Öğretim Yılı’nın-başta geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz olmak üzere-eğitim çalışanları, velîler, ilimiz ve ülkemiz için huzurlu, başarılı geçmesini diliyoruz" dedi.

Benli, " Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma akşamı yaptığı açıklamada ’Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG’un kaldırılması lazım. Biz TEOG’la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı’ şeklindeki açıklamalarından sonra 48 saati resmi tatil süresi olmak üzere toplam 87 saatte TEOG,tarihe karıştı.

Sayın İsmet Yılmaz’ın dünkü açıklamasına dikkatlerinizi çekmek istiyoruz: TEOG’un, kaldırılmasına karar verildi. TEOG’un kaldırılması da Türkiye’nin önünün açılması. Evlatlarımızı, yarış atı konumuna koyduk yani"

Eğitim; Başöğretmenimiz Atatürk’ün de işaret ettiği gibi “mutlaka başarılı olunması gereken bir alan”,ciddiye alınması gereken bir iştir." diye konuştu.