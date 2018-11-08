Türk futbolunda güller açacak

Spor Toto Süper Lig'de boy gösteren Kayserispor ile Ankaragücü takımlarının kadın taraftarları kardeşliği pekiştirdi.

Kayserispor'un bayan taraftar grubu ile Ankaragücü'nün bayan taraftar grubu da kardeşliğini ilan etti. Ligin 11.haftasında Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü-Kayserispor maçı öncesi ve sonrası iki takımının bayan taraftarı arasında renkli görüntüler yaşandı. Ankaragücü taraftarı ve eski milletvekili Aylin Nazlı Aka, Ankaragücü Güçlü Melekler Tayfa Başkanı Fatma Tamkan, Kayserispor'un Angels Taraftar Grubu Başkanı Gülnur Gürpınar'a plaket ve çiçek takdim ederek, iki takım kadın taraftarları arasında kardeşliği pekiştirdiler.

Kayserispor Angels Taraftar Grubu Başkanı Gülnur Gürpınar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk futbolunda bayan taraftarların tribündeki varlığını kabul ettirmek ve Kayserispor'umuza destek çıkmak adına kurduğumuz grubumuza büyük sempati var. Ankaragücü bayan taraftar grubu ile de son derece iyi bir diyalog içerisindeyiz. Türkiye'deki tüm takımların bayan taraftar grubu oluşturmasını istiyoruz. Hepsiyle dirsek temasında olup küfrün önüne geçmek, sportmence müsabakaların oynanabilmesine vesile olmak istiyoruz. Tabiki Kayserispor'umuzu da gerek içeride gerekse deplasmanda desteklemeye devam edeceğiz" yorumu yaptı.