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25 Aralık 2017 10:07

Türk Harb-İş Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy:

Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, asgari ücretten vergi kesilmemesi taraftarı olduklarını söyledi.

Türk Harb-İş Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy:

25 Aralık 2017 10:07


Asgari ücretin işçilere çalışma günü karşılığı gıda, konut, giyim, ulaşım, kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek, insanlık onuruna yaraşır bir ücret olması gerektiğini belirten Özsoy, "Türk Harb-İş Sendikası olarak asgari ücretten vergi kesilmemesi taraftarıyız. Bununla ilgili geçmişte bazı çalışmalar yaptık. Üyelerimiz arasında imza kampanyası, tiyatro gösterisi, basın açıklaması, cumhuriyet meydanında ayrıca vergi dilimi adaletsizliği ile ilgili bir imza kampanyası düzenledik. Türk-İş Konfederasyonu 1987 yılında bir komisyon kurdu. Açlık ve yoksulluk sınırını belirlemek için piyasa araştırması yapmak için bir komisyon kurdu. Bu komisyonun çalışmalarına göre 1 kişinin aylık geçim maliyeti bugünün şartlarında 1947 Türk Lirasıdır. 4 kişilik açlık sınırı 1567 Türk Lirası, 4 kişilik yoksulluk sınırı ise 5 bin 105 Türk Lirasıdır. Bu verilere göre insanlık onuruna yaraşır, hayat şartlarında insanları ezdirmeyecek bir asgari ücret belirlenmesi taraftarıyız" diye konuştu.




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