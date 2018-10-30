Türk Kızılay'ı 150 yaşında

Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi, Kızılay'ın kuruluşunun 150. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.

Türk Kızılay'ı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ve beraberindekiler, Kızılay'ın kuruluşunun 150. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Burada bir konuşma yapan Türk Kızılay'ı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, "Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi her sene olduğu gibi Kızılay'ın kuruluş yıldönümü etkinliklerini anıta çelenk koyarak başlatmış bulunuyoruz. Kızılay'ın kuruluş yılı hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah nice senelere kavuşuruz. Kızılay Kayseri Şubesi olarak yönetim kurulumuz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, kan merkezi, hastane ve toplum merkez müdürlüğümüzle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri Kızılay'ı çalışmalarıyla Kayseri'nin gururudur. Bunun içinde gururluyuz" dedi.

Heyet, daha sonra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti. Vali Kamçı burada, Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi'nin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Kamçı yaptığı konuşmada, "Kızılay ilimizde de oldukça iyi durumdadır. Yönetimi ile beraber güzel bir birlikteliği var. Hastanesi ve kan merkezi oldukça iyi durumdadır. Dolayısıyla bu çalışmalarla Türkiye'de 1'incilik ödülü almış. Kızılay'ı tebrik ediyoruz. Kayseri'nin 1'inci olması bizden çok daha büyük çok daha faal olması gereken iller varken Kayseri adına sevindirici bir şey. Demek ki Kızılay'ımız layıkıyla çalışmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.