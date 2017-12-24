Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Gökkaya, “Ücret diye tabir ettiğimiz gelir, insanlığın var olduğundan beri çalışan gelir, geçim kaynağı, var olma nedeni yani toplumda onurlu bir şekilde yaşamını sürdürme, karnını doyurma ve ailesini geçindirme rakamıdır. Bu rakam işveren tarafından ise bir maliyet, karında azalma, işini sürdürme, kimi zamanda ekonomik, endüstriyel yada rekabet faktörü gibi unsurların ağırlıklı unsur olduğu bir ücret veya maliyettir. Çalışan tarafından maksimize edilmeye işveren tarafından minimize edilmeye çalışılan bu rakam yıllardan beri ülkemizde de hep tartışma olgusu olagelmiştir. Asgari ücret bugün anayasa tarafından güvenceye alınmış iş kanunu ve yönetmelikler ile alt yapısını tamamlamış bir niteliktedir. Bilindiğin gibi asgari ücret işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından tespit edilmektedir. Bu komisyonun kararları kesindir. Anayasa sosyal devlet ilkesinin gereği çalışanların dengeli ve adaletli bir ücret elde edebilmeleri için gerekli tedbirlerinin alınmasını ve çalışanların geçim şartlarını göz önünde bulundurma hususunu da yasalar ile düzenlemiştir. Bugün yasalarımız yine asgari ücreti işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık ve ulaşım zorunlu ihtiyaçlarını günlük fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlamıştır” ifadelerini kullandı.

Gökkaya, “Türk-İş tarafından her yıl ve her ay düzenli olarak açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, insanoğlunun gerektirdiği yaşama şartları için gerekli harcama tutarını ortaya koymaktadır. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bin 567 TL 45 kuruştur. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, kira ve faturalar gibi zorunlu yapılması gereken aylık harcamaların toplam tutarı ise 5 bin 105 TL 71 kuruştur. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise bin 948 TL olarak gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.

Asgari ücretin aile bireyleri dikkate alınmadan hesaplandığını kaydeden Ali Gökkaya, asgari ücretin asgari geçime bile yetmediğini kaydetti. Gökkaya, şunları söyledi:

“Türk-İş tarafından bekar bir işçi için hesaplanan yaşam maliyeti günümüzde aylık net bin 949 TL’ye yükselmiştir. Aile faktörü dikkate alınmadan sadece 1 kişinin yapması gereken harcama tutarı ile mevcut asgari ücret arasında fark, ücretli çalışanların geçim koşullarını yansıtan önemli bir gösterge olmaktadır. aradaki fark giderilmeden var olan asgari ücrete hedeflenen enflasyon temel alınarak aynı oranda veya birkaç puan üzerinde ücret zammı yapılması, yoksulluğun sürmesi anlamına gelmektedir. Türk-İş tarafından tutarlar ücret düzeyinde olmayıp, haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. En son TÜİK tarafından açıklanan rakamlar, 2018 yılı için asgari geçim standardını bin 893 TL olarak belirlemektedir. Şimdi asgari ücrete nereden bakarsak bakalım, en düşük devlet memuru maaşı 2 bin 800 TL, bir kişinin aylık geçim maliyeti bin 949 TL, 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 567 TL, yoksulluk sınırı 5 bin 106 TL, vergi oranları ile asgari ücret yıl içerisinde eriyip gitmektedir. Bunların hepsini bir arada topladığımızda asgari ücret asgari geçime bile yetmemektedir. Dolayısıyla asgari ücret hesaplaması aile bireyleri de dikkate alınarak en az günümüzde bin 893 TL olmalıdır.”