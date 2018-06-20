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20 Haziran 2018 14:27

Türk Telekom Bölge Müdürü Ağır’dan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Türk Telekom Bölge Müdürü Ercan Ağır, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında nezaket ziyaretinde bulunarak yeni yatırım alanlarını ile ilgili olarak bilgi alış verişinde bulunarak ortak projeleri değerlendirdi.

Türk Telekom Bölge Müdürü Ağır’dan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

20 Haziran 2018 14:27


Kayseri Türk Telekom Müdürü Ercan Ağır, Melikgazi Belediyesi’nin e-devlet için tüm altyapısını oluşturmuş olduğunu memnuniyetle öğrendiklerini belirterek; "Melikgazi Belediyesinin kültür ve sosyal tesislerini gezdim. Buralarda internet odaları oluşturmuş. Bölge halkına büyük bir hizmet sunmaktadır. Öğrenciler büyük bir dikkat ve hevesle derslerini yaparak, araştırmalarını gerçekleştiriyorlar. İnternet ile e-eğitim sisteminin kapısını açan ve bu hizmeti başarı ile uygulayan belediyemize teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Semt Pazar yerlerinde wi-fi bulunmaktadır. Vatandaşlar ve Pazar esnafı için büyük bir hizmet bu örnek olmalıdır” dedi.


Melikgazi Belediyesi olarak e-muhtar, e-belediye ve sonuçta da e-devlet ile sisteminin alt yapısını oluşturduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç; “Türk Telekom Genel Müdürlüğünce ülke genelinde başlatılan bir kampanya ile semtimizde internet odası oluşturduk. Bu kampanyadan en çok yararlanan belediye olarak tebrik mesajları aldık. Melikgazi Belediyesi olarak bu çalışma alanını yaygınlaştırmak istiyoruz. Her Mahalleye bir internet odası yapacağız. Melikgazi’de fiber optik, internet, PTT ve her türlü haberleşme ağı alt yapısı mevcuttur” ifadelerini kullandı.


Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tür ziyaretler ile kurum ve kuruluşlar arasında fikir alış verişinde bulunulduğunu ve bölge halkına hizmet olarak birçok yatırımın gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.




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