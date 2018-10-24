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Türk Yıldızları Tırı Kayseri'de

Türk Yıldızları Akrobasi Ekibi’nin faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satışını yapan Türk Yıldızları ürün satış aracı Kayseri’de.

Türk Yıldızları Akrobasi Ekibi'nin faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satışını yapan Türk Yıldızları ürün satış aracı Kayseri'de.


Katıldıkları etkinliklerde yaptıkları gösterilerle tüm dünyanın beğenisini kazanan, Türk Hava Kuvvetleri'nin gurur kaynağı Türk Yıldızları Akrobasi Ekibi, lisanslı ürün gelirleri üzerinden yaptıkları yardımlarla halkın takdirini topluyor. Türkiye'nin birçok şehrini gezen TY- Store tırı, bir haftalık program kapsamında cumhuriyet meydanında konumlandırıldı. Tırda, birçok lisanslı ürünün tanıtımı ve satışı yapılırken, satışlardan elde edilen gelir ise şehit olan personel aileleri ve gazilere destek sağlayan Kartal Vakfı'na aktarılıyor.

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