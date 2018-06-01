Divan başkanlığını Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Başkanı Vahdi Elbaşının yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Denetleme kurulunun gelir gider hesaplarının okunmasının ardından yönetim kurulunun seçilmesine geçildi.

Tek listenin yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Osman Yozgat yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimin ardından üyelere teşekkür konuşması yapan Osman Yozgat, katılımlarından dolayı üyelere teşekkür ederek, "Derneğimizin ve teknik adamlarımızın daha iyi koşullarda hizmet vermek gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dernek olarak amacımız tüm antrenörlerimize faydalı olmaktır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

TÜFAD Kayseri Şubesi Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Osman Yozgat, Mustafa Türkmen, Zafer Türkmen, Gökmen Başoğlu, İsak Kattaş, Mutlu Önal, Mustafa Demirpolat, Faruk Durmuş, Fikret Dede, Hakan Ertürk, Mehmet Aşık, İsmail Doğan, Ahmet Yıldız, Serdar Suçan, Seyit Cem Ünal

Genel kurulun ardından, üyeler ve misafirler iftar yemeğinde bir araya geldiler.