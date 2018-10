Türkiye faal futbol hakem ve gözlemcilerden Melikgazi Belediyesi'ne ziyaret

Ziyarette konuşan Kayseri Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Nuri Karahançer, "Anadolu'nun merkezinde yer alan Kayseri ilimiz daha önceden ticaret ve sanayi şehri olarak bilinirdi. Ancak son yıllarda Kayseri bir eğitim merkezi, turizm şehri, sağlık merkezi ve sporun ve sporcunun dostu bir şehir olarak bilinmektedir. Özelikle Melikgazi Belediyesinin spor salonları, spor merkezleri, açık alan basketbol ve voleybol sahaları bireyleri seyirciden çok spor yapmasına imkan tanıdı. Bundan dolayı kutluyoruz” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizin kazançlarını, artılarını ve kaynaklarını iyi biliyoruz. Belediye olarak her yatırımımızda birey odaklı hizmet bulunmaktadır. Çocukları, gençleri ve her yaş gurubuna,spora yaptığımız hizmetler ile adeta spor yapmaya davet ediyoruz. Parklardaki jimnastik aletlerini her yaş gurubu ve herkes faydalanmaktadır. Okullara, parklara yaptığımız açık alan sahalarda boş zaman olmamaktadır. Bu bizim spor ve sporcuya verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Spor karşılaşmaları yapıyoruz ki rekabet ortamı oluşsun diye. Sonuçta dinamik ve sağlıklı bir nesil için çalışıyoruz“ ifadelerini kullandı.