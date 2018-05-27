Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Karaca, ’Anadolu basınında yangın var’ diye bağırdıklarını ve büyük mücadeleler verdiklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun desteğiyle Anadolu basınına ilan da yüzde 20 zam aldıklarını vurgulayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Haziran ayı itibariyle bu uygulamanın hayata geçeceğini belirtti. Başkan Karaca, internet gazeteciliğinin başlarına dert olduğunu ve tehdide dayalı internet gazeteciliğinin yapıldığını vurgulayarak: “Haziran ayından itibaren gazetelerimiz yüzde 20 zamlı ilanlarını alacaklardır. Başımızın derdi olan internet gazeteciliği maalesef aldı başını gidiyor. Tabi ki ülkemizde internet gazeteciliği adına ciddi işler yapan gazeteci arkadaşlarımız vardır. Onları bizler tenzil ediyoruz. Büyük bir çoğunluğu sadece tehdide dayalı, sadece baskıya dayalı 200-300 TL’ye bir alan alarak maalesef internet gazeteciliği yapıyor. Bu konuyla ilgili de biz yıllardır büyük mücadeleler veriyoruz. İnternet gazetelerinin mutlaka yasasının çıkması gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak bir yasasının olmasını istediğimiz için bir yasa hazırlandı. 2 yıldır bu yasa bekliyordu. En son Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu bunun bir gün hiç merak etmeyin, hiç olmazsa bir torba yasasının içerisinde bu yasayı çıkaracağız diye söz verdiler. Tam bu işler gerçekleşecek ki yine başımıza bir erken seçim olayı geldi. Bunlar Anadolu basının yaşama olayı belirli yasalarla ilgilidir. Şuan hazırlamış olduğumuz rapor da tüm partilere bir rapor sunduk. Sorunları masaya yatırdık. Yeni gelecek hükümetin bizleri Basın İlan Kurumu’nun baskısından kurtarması gerekiyor. Özerk bir kurum kurularak Anadolu basının yönetilmesi gerekiyor. Anadolu basını olarak Basın İlan Kurumu’ndan çektiğimizi hiç kimseden çekmiyoruz” diye konuştu.

“Anadolu basınında gazetelerin yanı sıra çalışanlarının da sıkıntısı var”

Gazete çalışanlarının bazılarının asgari ücreti bile alamayacak duruma geldiğini ve basın çalışanlarının sendikalaşması yönünde çalışmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Karaca, gazete de çalışan meslektaşlarının hak ettiği parayı alması gerektiği ifadelerine yer vererek: “Gazete çalışanları maalesef bazı iller de asgari ücreti dahi alamayacak durumdadır. Mutlaka basın çalışanlarının sendikalaşması yönünden kesinlikle çalışmalar yapılması lazımdır. Çalışan meslektaşlarımız eğer geçimini sağlayamıyorsa işte o zaman kötü yola gidecektir. Bu manada mutlaka kalite olmalıdır. Gazete sayısı belirli bir rakam üzerine kurulmalıdır. Gazeteler de çalışan meslektaşlarımız hak ettiği parayı mutlaka almalıdır. Bu konuyla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıpranma payımız var. Basın kartın yok bu yıpranma payından faydalanamıyorsun. Geriye dönük herkes haklarını aldı ama Anadolu’da birçok arkadaşımız bu basın kartı alma konusunda biraz ihmal var. Bir çok arkadaşımız yıpranma payından faydalanmadı. Türkiye Gazeteciler Sendikası bir dava açtı. Davanın lehimize sonuçlanacağını öğrendim. Eğer o davayı kazanırsak basın kartı olmayan arkadaşlarımız da bu haklarını almış olacaklardır” dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca’ya Kayseri basını ile ilgili bilgiler vererek ziyaretlerinden dolayı Başkan Yılmaz Karaca’ya teşekkür etti.