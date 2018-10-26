Türkiye Gazetesi ile İhlas Mağazası Kayseri Temsilciliği dualarla açıldı

Hunat Mahallesi'nde bulunan yeni binasına taşınan İhlas Mağazası ve Türkiye Gazetesi İl Temsilciliği, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki davetliler ile birlikte yapılan duanın ardından kurdele kesimi ile hizmete açıldı. Başkan Memduh Büyükkılıç, açılışın hayırlı olması temennisinde bulunurken, davetlilerle birlikte İhlas Mağazası ve Türkiye Gazetesi Temsilciliğini gezerek bilgi aldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Kayseri bölge Müdürü Adem Kılıç, ülkenin bulunduğu ekonomik sıkıntının içerisinde ekonomik buhranı atlatmak için yapılması gerekenin yatırım olduğunu belirterek, "Bu amaçla Türkiye Gazetemizin ve İhlas Pazarlama'nın bir mağazasını daha Kayserili hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Ekonominin canlı olabilmesi ve canlı tutulabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye Gazetesi'nin tirajının artması, gerekse İhlas ev aletlerinin kalitesini artırabilmek adına amacımız her Kayseriliye ulaşmak" dedi.

Açılışa, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Karaköse, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Demirören Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Oktay Ensari, 38 Kent TV Genel Yayın Yönetmeni Osman Çiftçi, İhlas Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Halil Çağlar, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Kayseri Bölge Müdürü Adem Kılıç, Kayseri önceki dönem temsilcilerinden Zeki Ruhlusaraç, AK Parti Melikgazi İlçe kurucu başkanlarından Sadi Köylü, çok sayıda davetli katıldı.