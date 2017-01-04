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04 Ocak 2017 14:04

"Türkiye Gücünün Farkına Vardı"


04 Ocak 2017 14:04

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hollanda Kayserililer Vakfının ziyaretinde Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye’nin kendi gücünün farkına vardığını dile getiren Başkan Çelik, "Bu gücümüz sayesinde ülkemiz üzerine oynanan oyunlar ve haince saldırıların altından kalkarız" dedi.
Hollanda Kayserililer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tekten ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Hasan Tekten, Kayseri’de yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle Başkan çelik’e taziyelerini ileterek, şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa temennisinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Türkiye’nin gelişmişliğini, kalkınmışlığını hazmedemeyen egemen güçlerin, hain örgütleri kullanarak büyüyen ve yükselen Türkiye’nin ayağından çekmeye çalıştıklarını belirtti. Türk milletinin birlik beraberlik içinde olduğu sürece üzerimize oynanan oyunların bozulacağını ifade eden Başkan Çelik, "Egemen güçler, ’Türkiye figüran olsun ve bizim senaryomuzu oynasın’ istiyorlar; ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye kendi gücünün farkına vardı. Figüranlıktan kurtulduk. Bu gücümüzle her türlü oyunların ve haince saldırıların altından kalkarız. Ülkemizin bundan sonra çok daha hızlı büyüyeceğinden eminiz. İnşallah yerel yönetimler olarak büyümeye katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.



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