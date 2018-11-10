Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 95 - Güneydoğu Adana Basketbol: 87

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Güneydoğu Adana Basketbol’u uzatma bölümünde yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Güneydoğu Adana Basketbol'u uzatma bölümünde yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Tahsin Kuzu, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat Arıkanlı
Bellona Kayseri Basketbol: Melike Oral 19, Yvonne Andersonx 29, Marie Armstrong 9, Luca Ivankovic 15, Gamze Takmaz 12, Maja Miljkovic 9, Gizem Sezer 2
Güneydoğdu Adana Basketbol: Lauren Ervin 11, Manolya Kurtulmuş 6, Lucie Bouthors 13, Brittany Boyd 22, Gabriela Marginean 24, Olesia Malashenko 7, Fatmanur Karakaş 4
1. Periyot: 27-17 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 45-39 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
3. Periyot: 67-61 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
5 Faul alanlar: Manolya Kurtulmuş, Lucie Bouthors, Brittany Boyd (Güneydoğu Adana Basketbol)