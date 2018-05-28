Ciddi anlamda sektörümüzün sorunlarından bir tanesiydi" dedi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nın daveti üzerine Kayseri’ye gelen Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, son 20 yılın sektörün en büyük sorunlarından biri olan yemek çeklerinin resmi gazetede yayınlanan bir genelgeyle son verildiğini belirterek bu durumdan mutlu olduklarını söyledi. Başkan Yenice, “Son 20 yılın sektörümüzün en büyük sorunlarından biri olan yemek çeklerini Allah’a şükürler olsun ki geçen gün resmi gazetede yayınlanan bir genelgeyle son verildi. Ciddi anlamda sektörümüzün sorunlarından bir tanesiydi. Uzun yıllardır federasyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde öncelikle bu konuya duyarlılıkla yaklaşan hükümetimize ve Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfekci’ye teşekkür ederiz. Bugüne kadar birçok platformda yapmış olduğumuz mücadelelere en duyarlı yaklaşan kişiydi. Verdiği talimatla İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışma neticesinde bizim için çok önemli bir sorunu hallolmasına vesile oldu. Bundan sonra belirli bir prosedüre bağlanarak bu sorunun Lokantacı ve Pastacı esnafı için bir problem olmaktan öte kazanç olacağı bir noktaya geldi. Bu bağlamda çok mutluyuz” dedi.

Türkiye’nin gündeminde olan fıstık fiyatları konusunda açıklama yapan Başkan Yenice, fiyatların gerçek değerlerini bulana kadar fıstıklı bir mamulü satmama konusunda hemfikir de anlaştıklarını ve bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini beklediklerini dile getirdi. Serbest piyasa ekonomisi ile bu piyasanın birkaç kişinin elin de olmasından dolayı yapılacak bir şeyin olmadığını ifade eden Başkan Yenice, “Fıstık fiyatları uzun zamandır piyasanın problemiydi. Bu maalesef bizim için Güney Doğu Bölgesindeki yetiştiricilerin dışında bunu toplayan ve bunu stok edenlerin oluşturduğu suni bir yükseliş olarak algılıyoruz. Yapacağımız tek şey şu saatten sonra Türkiye genelinde fıstık, baklava veya fıstık kullanan tüm işletmelerin bu konuda bir boykota başladı. Dolayısıyla fiyatlar düşene kadar gerçek değerlerini bulana kadar fıstıkla olan sorunumuzu çözene kadar bizde işletmelerimiz de fıstıklı bir mamulü satmama konusunda bir hemfikir oluşturduk. Çünkü birçok kez müracaat ettik. Sayın Bakanımıza ve bakanlığımıza müracaat ettik. Serbest piyasa ekonomisi olması dolayısıyla bu piyasanın da birkaç kişinin elinde olması sebebiyle yapacak çok fazla bir şey yoktur. Bu sorunu da en kısa zaman içerisinde hallolacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Ramazan ayının gelmesi ve bayramlarda artış gösteren merdiven altı tatlıcılarına da değinen Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, bu sorunun bilinçli tüketici ile çözüleceğini ve bir takım polisiye ve askeri tedbirlerle bunların engellenemeyeceğinin altını çizdi. Başkan Yenice, Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşların ucuz tatlıları satın almamasını ve sofralarına sokmamasını isteyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Merdiven altı tatlıcıları bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesidir. Berber dükkanlarının önünde, terzi dükkanlarının önünde tatlı satıldığını görüyoruz. Bugün bir baklavanın 80 lira olması beklenirken, 8 liraya baklavanın satıldığı bir süreç yaşıyoruz. Bunlar bizim için çok rahatsız edici bir durumdur. Bunları bir takım polisiye ve askeri tedbirlerle engelleyemezsiniz. Bilinçli tüketici mantığıyla da bunu tüketicilerimizin sofralarında ramazanın mübarekliğin de aldanıp da bu tatlıları evlerine sokmamaları konusunda bir temennim var. Çünkü tek başına biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bilinçli bir tüketici ile bu sorunun çözüleceği kanaatindeyiz."