Türkiye Mimarlık Yıllığı Başvuru Süreci Başladı

Dr. İpek Akpınar’ın da seçici kurulunda yer aldığı Türkiye Mimarlık Yıllığı 2017 için başvuru süreci başladı.

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye Mimarlık Yıllığı, yerli veya yabancı tasarımcılar tarafından, son bir yılda üretilen yapılı çevreyi tartışmaya açmayı, sergilemeyi ve belgelemeyi amaçlıyor.

Türkiye Mimarlık Yıllığı, bağımsız bir seçici kurul tarafından, Türkiye Mimarlık Yıllığı Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış şartname maddeleri kapsamında yapılacak açık çağrıya gelen başvuruların seçilmesi ile oluşturulan yapı listesidir.

2014 yılından beri her sene derlenen Türkiye Mimarlık Yıllığı bu güne kadar, Studio-X Istanbul, İzmir Mimarlık Merkezi (İzmir Mimarlar Odası), Ankara Mimarlık Merkezi (TSMD), Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (Bursa Mimarlar Odası) ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sergi Salonu’nda sergilendi.

Bu yıl da öncelikle Arkitera.com’da dijital olarak yayınlanacak olan projeler, 2018 yılı ilkbaharında Studio-X Istanbul’da sergilenecek.

Türkiye Mimarlık Yıllığı Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış şartname maddeleri kapsamında yapılacak açık çağrıya gelen başvuruların seçilmesi ile oluşturulan yapı listesi olan yıllığa 2 Şubat 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Sonuçlar ise 15 Mart 2018 tarihinde ilan edilecek.