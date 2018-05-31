Türkiye mobilya ihracatında kendinden söz ettiren ülke oldu

Düzenlenen iftar programının açılık konuşmasını yapan KAYMOS Başkanı Tuncay Sabuncu katılımcılara teşekkür etti. Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise siyasi istikrarın önemine değinerek; “Hiçbir sektörün mutlak değer büyüklüğü o ülkenin siyasi istikrarının değerinden daha büyük değil derler. Yani ne yapıyorsak yapalım, neyle uğraşıyor olursak olalım mutlaka o ülkenin siyasi istikrarı bütün sektörlerin daha üzerinde. Ve Türkiye, sürdürülebilir istikrarını ve istiklalini yakalayabilmenin fırsatını birkez daha inşallah önümüzdeki süreçte yakalayacaktır. Biz her zaman milletimizin sağduyusuna, aklına, zihnine, beynine, kalbine, vicdanına, sezgilerine hatta basiretine ve ferasetine daima inandık, güvendik. Bundan da hamt olsun herhangi bir mahcubiyet duymadık. Biz, milletimizden aldığımız desteği de hiçbir şekilde hamt olsun onların başını öne eğdirecek mahcubiyet yaşamadık ve yaşatmadık. Biz, Türkiye’nin istikrarını yine aynı şekilde devam ederek sürdürmeyi temenni ediyoruz ve bunu talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dünyada ilk 5 ihracatçı ülke arasında yer almak istiyoruz”

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç 2002 yılından itibaren mobilya sektörünün sürekli geliştiğinin altını çizerek artık dünyada kendinden söz ettiren ülke haline gelmek istediklerini belirtti. Güleç konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Hepimizin bildiği 2002’den 2012’ye kadar istikrarlı bir yönetim özellikle cumhurbaşkanımızın mobilya sektörü başta olmak üzere bütün sektörlere ulaşarak yurtdışındaki bütün gezilerinde işadamlarını yanına alarak şehir şehir adeta dolaştırdı. Bunun başarımızda çok büyük katkısı var. Çünkü mobilya sektörü o yıllarda 200 milyon dolar ihracat karşılığında 220 milyon dolar ithalatla klasik bir sektördü. Adeta dış ticaret açığı veriyordu. Ama bugün Türkiye mobilya sektörü geçen sene 2 milyar 700 milyon dolar ihracatla dünyada en çok büyüyen ülkelerden bir tanesi oldu. Karşılığında yaklaşık 700 milyon dolar mal alıyoruz. Bu başarı bir girişim hikayesi. Türkiye mobilya sektörünün kendine göre bir hikayesi var, bu hikayenin başı da üretime dayanıyor. Hiçbir yerde durmadık, adeta hem ürettik hem kalitesini artırdık. Dünyada da kendinden söz ettiren bir ihracatçı profilimiz oluştu. 2017’de 13 bin 862 firmamız mobilya ihracatı yaptı. Demek ki 36 bin üreticimizin neredeyse 3’te 1’i direk olarak mobilya ihracatçısı haline geldi. Ama tabi diyoruz ki maçın ikinci yarısındayız. Çünkü 2023 hedefimizden vazgeçmiş değiliz. Biz, 10 milyar dolar ihracatla dünyada ilk 5 mobilya ihracatçı ülke arasında yer almak istiyoruz. Bunun da ekonomik alt yapıları var bizde. Bizim de biraz öz eleştiri yapmamız lazım.”

Programa Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.