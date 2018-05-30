Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği üye ve ziyaretçilerin katıldığı toplantıya önümüzdeki sene açılışı gerçekleşecek olan Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük karma Alışveriş Merkezi olan KUMSmall Factory’nin yatırımcısı Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu üyeleri ve Alışveriş Merkezinin yönetim ekibi de davet edildi.

Toplantıda Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Genel Müdürü Ercan Sarıkaya, projenin dünden bugüne gelişimini ana hatları ile açıkladı. Bünyelerinde bulunan projelerden GES (Güneş enerjisi sistemleri), akaryakıt istasyonu ve MOBİTEK (Mobilya üretim altyapısını güçlendirme projesi) hakkında da detaylı bilgiler verdi. Daha sonra söz alan KUMSmall Factory Alışveriş Merkezi Genel Müdürü ve yönetim firması olan GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık CEO’su Tahir Çelik, alışveriş merkezinin arsa alanı, yatırım maliyeti, kiralanabilir alanlarla ilgili genel bilgiler vererek gelinen son noktadan bahsetti. Son olarak KUMSmall Factory için hazırlanan tanıtım filminin gösterimi ile toplantı sona erdi.

Toplantı sonunda sektör temsilcileri KUMSmall Factory Alışveriş Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.