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12 Mayıs 2018 10:40

Türkiye nüfusunun yüzde 12,3’ünü engelliler oluşturuyor

Zihinsel Engellilerin Eğitimi Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneği, zihinsel engelli çocuklar için el sanatları kermesi düzenledi.

Türkiye nüfusunun yüzde 12,3’ünü engelliler oluşturuyor

12 Mayıs 2018 10:40



10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Mimarsinan Parkında gerçekleştirilen ve zihinsel engelli çocukların kendi yaptıkları el sanatlarının satışa sunulduğu kermes etkinliğine Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz,AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, Zihinsel Engellilerin Eğitimi Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneği Başkanı Hasan Aykülteli, çok sayıda öğrenci ve ailesi katıldı.



Etkinlikle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Aykülteli, Türkiye nüfusunun yüzde 12,3’ünü engelli bireylerin oluşturduğunu söyledi. Söz konusu engelli oranıyla, nüfusun yaklaşık 30 milyonunun engelli sorunlarından doğrudan etkilendiğini belirten Aykülteli, 2002 yılından itibaren sosyal devlet anlayışı doğrultusunda engelliler için bir takım iyileştirmeler yapılmış olsa da,, engelli birey ve ailelerinin ortak sorunları olan eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik ve sosyal güvenlik konularında eksikler olduğuna dikkat çekti.



Engellileri başkalarına bağımlı ve topluma yük olma ezikliğinden kurtaracak en önemli faktörlerden birinin istihdam olduğunu kaydeden Aykülteli, “İstihdamı zor olan ağır engellilerin sosyal güvenlik kapsamında korunmaları ve kendilerine yeterli düzeyde gelir sağlanması gerekmektedir. Evde bakım desteği hususunda hane halkı gelirine bakılmadan engellinin kendi gelirine bakılarak aile bireylerinin eline bakar durumdan çıkarılmalıdır” diye konuştu.



12’ncisi düzenlenen kermes etkinliği bir gün boyunca açık kalacak.




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