2016 yılında Dünya ikinciliği, 2017 yılında Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu İlayda Emen, Moskova’da düzenlenen 2018 Avrupa Şampiyonası’nda sakatlanmıştı. Milli sporcuya, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından “artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve artroskopik dış menisküs tamiri” ameliyatı yapıldı.

Başarılı geçen operasyon sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanacak olan sporcunun 2,5 ayda koşulara başlaması ve 6-8 ayda müsabakalara dönmesi bekleniyor.