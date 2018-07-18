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18 Temmuz 2018 10:17

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nun milli sporcusu İlayda Emen Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat oldu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nun milli sporcusu İlayda Emen, Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nun milli sporcusu İlayda Emen Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat oldu

18 Temmuz 2018 10:17


2016 yılında Dünya ikinciliği, 2017 yılında Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu İlayda Emen, Moskova’da düzenlenen 2018 Avrupa Şampiyonası’nda sakatlanmıştı. Milli sporcuya, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından “artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve artroskopik dış menisküs tamiri” ameliyatı yapıldı.


Başarılı geçen operasyon sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanacak olan sporcunun 2,5 ayda koşulara başlaması ve 6-8 ayda müsabakalara dönmesi bekleniyor.




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