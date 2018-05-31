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31 Mayıs 2018 12:06

Türkiye’den ihraç edilen her 3 yumurtadan biri Kayseri’den

Kayseri’de yumurta üretimi yapan 74 ticari kanatlı yumurta işletmesinde, haftalık üretilen 10 milyon yumurta ihraç ediliyor.

Türkiye’den ihraç edilen her 3 yumurtadan biri Kayseri’den

31 Mayıs 2018 12:06


Kayseri’de bulunan 7 milyon kapasiteli 187 kümesi bulunan 74 ticari kanatlı yumurta işletmesinde haftada yaklaşık 10 milyon yumurta üretiliyor ve ihraç ediliyor. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de, kanatlı hayvan sağlığının korunması ve beraberinde halk sağlığını güvence altına almak için bir dizi koruyucu önlemleri içeren ’Biyogüvenlik Talimatı’ kapsamında Kayseri’de bulunan 74 ticari kanatlı yumurta işletmesinde denetimler yapıyor.


Ekipler ayrıca, gıdanın üretim, satış, dağıtım, depolama gibi tüm aşamalarında gıda güvenliğinin kontrol edilebilmesi ve mevzuata uygunluğunun doğrulanması amacıyla Kayseri’de Ulusal Kalıntı İzleme ve Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine dair Yönetmelik kapsamında numuneler alıyor.


İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlıklı olarak üretilen yumurta, Kayseri’den iç piyasaya ve ihracata gönderilmektedir. Kayseri, kanatlı üretiminde Türkiye de önemli bir yere sahiptir. Kayseri’den haftada yaklaşık ortalama 25-30 tır yani 10 milyon yumurta ihraç edilmektedir" denildi.




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