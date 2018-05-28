Türkiye’nin 152’nci göçmen sağlığı merkezi Kayseri’de açıldı

Böylece doktor ve sağlık çalışanlarının Suriyeli olduğu Hunat Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde, Suriyeli vatandaşlar daha kolay biçimde birinci basamak sağlık hizmeti alabilecek.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, 2016 yılından bu yana Avrupa Birliği hibe fonları ile oluşturulan göçmen sağlığı merkezlerinin 152’ncisi olan Hunat Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinin açılışı yapıldı. Açılış töreni Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 12. Hava Ulaştırma Hava Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Göç Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Şahin Güven, İl Sağlık Müdürlüğü ve Göç Sağlığı Daire Başkanlığı katıldı.

“Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkeyiz”

Açılış konuşmasını yapan Vali Süleyman Kamçı, Göç Sağlığı Merkezinin Suriyeli vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Milletimiz ve devletimiz inancımızın ve tarih boyunca üstlendiğimiz sorumluluğun gereği olarak, hangi milletten olursa olsun zor durumda kalmış insanlara sahip çıkmaya ve onlara destek olmaya devam etmektedir. Bu bilinçle, Suriye’deki iç karışıklık neticesinde yerinden, yurdundan olan ve her türlü yardıma muhtaç hale gelmiş olan yaklaşık 3 milyon 600 bin Suriyeliye büyük bir konukseverlik ve cömertlikle kucak açmış durumdayız. Dünyada, en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda olan ülkemiz, bu sığınmacı kardeşlerimize her türlü maddi ve manevi fedakarlığı göstermekten kaçınmamaktadır. Bu anlamda yapılan önemli çalışmalardan biri de, Suriyelilerin sağlık hizmetlerinin koordinasyon ve takibini sağlayan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığınca yapımına başlanan, bugün de birinin açılışını gerçekleştirdiğimiz göçmen sağlığı merkezleridir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Dünyaya örnek davranış sergiliyoruz”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise “Türk milleti şefkatli ellerini dünyanın her yerinde mazlum milletlere karşı uzatmıştır. Bunun örnekleri tarihte çoktur, bugün de aynı şekilde devam ediyoruz. Avrupanın köhneleşmiş demokrasi anlayışına karşı bizler tüm dünyaya örnek davranışlar sergiliyoruz. Yaklaşık 3 buçuk milyon Suriyeli kardeşimizi 6 yıldan bu yana ülkemizde misafir ediyoruz. Büyük devlet olmanın gereklerinden birini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Kayseri’de 3 merkezde göçmen sağlığı hizmeti veriliyor

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de, Türkiye’de yaklaşık 3 buçuk milyon, Kayseri’de ise 75 bin 98 Suriyeli ikamet ettiğini ifade etti. Göç sağlığı merkezi projelerinin, personel ve doktorların Suriyelilerden oluşması ve söz konusu hizmetlerin Avrupa Birliği projesi kapsamında gerçekleşmesi bakımından önemli olduğuna değinen Benli, “Kurulan Göçmen Sağlığı Merkezlerinden birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Hunat Göçmen Sağlığı Merkezinin de içinde bulunduğu, Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezlerinde bu hizmetlere ilave olarak, dahiliye, çocuk, kadın doğum, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, psikolog ve görüntüleme hizmetleri bulunacaktır. Kayseri’de Argıncık ve Eskişehir Göçmen Sağlığı Merkezlerinde 1. basamak sağlık hizmetleri verilmektedir” şeklinde konuştu.

Türkiye’de bin 500 civarında göç etmiş Suriyeli doktor var

Göç Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik de, belli illerde kapasite sorunu ortaya çıkması, sağlık hizmetlerinin verilmesinde tercüman desteğinin yetersiz kalması, göç olgusunda koruyucu sağlık hizmetlerinin öneminden dolayı 2016 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından göçmen sağlığı merkezlerinin, Türkiye’deki aile uygulamasına benzer şekilde oluşturulmaya başlandığını dile getirdi. Türkiye’de 14 ilde yoğun olarak bulunan Suriyelilere, göç ettikleri zaman diliminden bu yana, 35 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti verildiğini kaydeden Keklik, sözlerini şöyle tamamladı:“1 buçuk milyon insanı hastanelerimizde yatırarak tedavi ettik. 1 milyon 300 binden fazla ameliyat gerçekleştirdik. Hastanelerimizde 325 binin üzerinde doğum yapıldı. Türkiye’de bin 500 civarında Suriyeli hekim bulunmaktadır. Söz konusu merkezlerle Suriyeli hekim ve sağlık çalışanlarının da istihdamı sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar açılış kurdelesini kesti ve 5 katlı sağlık merkezi binasını gezdi.