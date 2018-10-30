Türkiye'nin Bilim Merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehrimize kazandırdığı Bilim Merkezi, sadece şehrimize değil Türkiye'nin farklı illerine de hizmet veriyor. Hafta sonu Kayseri Bilim Merkezi'ne 7 farklı ilden öğrenciler geldi.

Kayseri Bilim Merkezi şehir içinden gelen ziyaretçilerinin yanı sıra şehir dışından gelen okul gruplarını da bilim dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor. Bu hafta sonu Sivas, Tokat, Adana, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kahramanmaraş 450 kişilik öğrenci grubu Kayseri Bilim Merkezi'ne geldi.

Farklı yaş gruplarındaki öğrenciler Kayseri Bilim Merkezi'nde bulunan sergi alanlarında bilim rehberleri eşliğinde bilgi edinirken planetaryumda da uzman astronomlar eşliğinde astronomi eğitimi aldılar. Öğrenciler ayrıca atölyelerde de farklı etkinliklere katıldılar.