Türkiye’nin Güçlü Olması Çiftçisinin Güçlü Olmasıyla Mümkün

Başkan Akay; "Türkiye’nin güçlü olması ve kalkınması elbette ki çiftçisinin güçlü olmasıyla mümkündür. O nedenle biz yaptığımız bu görevi Milli bir görev olarak addediyoruz. Çiftçimizin gelirini artırmayı gerçekten büyük bir hedef olarak kabul ettik. Bu anlayış içerisinde çalışıyoruz. Bütün bu yapılacak olan ve yapılan işlerin hepsi Allah’ın izni ile hem çiftçimizin gelirlerini artıracak. Hem de onun işletmesini büyütecek işler olacaktır" dedi.

Kayseri Şeker’in yatırımlarıyla bölgeye katkı sağlamak anlayışında olduklarını belirten Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şarkışla gerçekten Kayseri Şeker açısından önemli olduğu için burada imkanlar ölçüsünde yatırımları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu iftar organizasyonun yapıldığı Tarım Market ve Bölge Hizmet binamız geçen sene yapıldı ve faaliyete geçti. Çok şükür Şarkışla’ya böyle bir tesisi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bunun dışında 20 bin tonluk Lisanslı depo burada çiftçimizin hizmetine sunuldu. Allah inşallah daha nicelerini bize yapmayı nasip eylesin. Kayseri Şeker, güçlü oldukça çiftçilerimiz ve aynı zamanda çalışanlarımız da bu güçten faydalansın anlayışındayız."

Hüseyin Akay, "Geleneksel iftar soframızı ailecek, çoluk-çocuk, yaşlı genç, kadın- erkek hep birlikte bu iftar sofrasını şenlendirdiniz. Allah da sizin gönlünüzü şenlendirsin inşallah. Büyük Kayseri Şeker Ailesinin, büyüklüğünü bu vesile ile bize Şarkışla’da yaşatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Biz aslında bu iftar sofrasını mümkün olduğu kadar Ramazanın sonuna kaydırdık ki hava şartları daha elverişli olsun da daha uygun bir ortamda iftarımızı gerçekleştirelim istedik. Ama bugün hava oldukça serin ve üşütüyor. Arif Nihat Asya’nın bayrak şiirinde “Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık diyor ya, Biz de size diyoruz ki bizde bu soğuk yaz gününde sizin gönlünüzün sıcaklığında ısındık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

Kayseri Şeker iftar sofrasında konuşan Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da, "Kısa bir zaman önce yapılan Genel Kurulda Hüseyin Akay başkanımızın önderliğinde yeni yönetim oluştu. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Bu yeni dönemde başarılarının devamını diliyorum. Şarkışla Kayseri Şeker tarafından önem arz ediyor. Şarkışla ile ilgili halisane düşüncelerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz.

Bizim ilçede hava soğuk ama bizim eller böyle. Havası sert, insanı mert. Dolayısıyla biz adamın hasını da biliriz ve adamın hasını sonuna kadar da destekleriz. Çünkü bu yönetimin başarılı olduğunu üyeleri tasdik ediyor ve yönetime sonuna kadar destek veriyor. Biz de o nedenle destekliyoruz. Macera aramaya gerek yok. Bizim huzurumuzu kim temin ediyorsa onunla devam etmek zorundayız. Çiftçimiz de bunu gösterdi. Yani Kayseri Şeker bizim pancar üreticimizin ağız tadı. Allah bu çiftçimizin ağız tadını bozmasın" diye konuştu.

Şarkışla Şeker iftar sofrasına; Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan, İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu,Yönetim Kurulu üyeleri, Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyeleri; Av.Kaan Savruk, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdulkadir Güneş, İsmail Avşar Mustafa Demir, Nizamettin Çatak, Abdullah Borazan, Genel Müdür yardımcısı Osman Canıtez, Pancar Koop. Müdürü İsmet Aksoy, Bölge Müdürlüğü personeli ve Çiftçiler aileleri ile birlikte katıldılar.