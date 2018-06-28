Türkiye’ye 1 milyar dolarlık Avrupa’nın en büyük yatırımı

KUMSmall Factory Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Tahir Çelik, "Alışveriş merkezleri birbirinin tekrarı olmaya başladı, biz bu projede bunu yıkmış olduk. Türkiye’de alışveriş merkezleri tema projeleri olmak zorunda biz bunu savunuyoruz" dedi.

Büyüleyici büyüklüğüyle Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi KUMSmall Factory İç Anadolu Bölgesi’nin amiral gemisi Kayseri’de açılıyor. 1 milyar dolara yakın yatırım maliyetiyle Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi KUMSmall Factory’nin lansmanı Kayseri’de gerçekleştirildi. İş dünyası, protokol ve basının yoğun katılımıyla geçen lansmanda projede gelinen son durum hakkında yatırımcılar ve yönetim firması GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama Danışmanlık A.Ş, proje detaylarını paylaştı ve dev proje yerinde incelendi. KUMSmall Factory Alışveriş Merkezi Genel Müdürü ve yönetim firması olan GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık CEO’su Tahir Çelik, projeye dair İhlas Haber Ajansı’na (İHA) önemli açıklamalarda bulundu. Projede mobilya ve dekorasyon konsepti ile klasik alışveriş merkezini bir araya getirdiklerini ifade eden Çelik, AVM’nin 1 milyon 500 bin metrekareye yakın açık, 900 bin metrekare kapalı alana kurulan 180 bin metrekare kiralanabilir alanında 400 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla hizmet vereceğini belirtti. Bu proje ile Kayseri ve çevresinde 15 bin kişiye hizmet vermeyi hedeflediklerini kaydeden Çelik, "Projemiz TOKİ tarafından yapılıyor, içerisinde iki iş merkezi ve bir otel var. Bu özellikleri ile şuanda Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi olacak. Projede mobilya ve dekorasyon markaları ile bildiğimiz yeme içme eğlence markaları bir araya geliyor, kısacası projede her şey var" şeklinde konuştu.

Lokasyon olarak Kayseri çevre yolu üzerinde bulunduğunu dile getiren Çelik, "Yeni yapılan Şehir Hastanesinin hemen yanında, çok yakınımızda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi de var. Şehirden ulaşımı tramvay ile sağlayacağız, içinden bir tramvay geçen alışveriş merkezi olma özelliğini kazanmış olacak" bilgisini verdi.

Kayseri’nin Anadolu’nun başkenti olduğunu ifade eden Çelik, Kayseri’nin turizmde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Projenin turizm açısından da önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Çelik, "Erciyes Kayak Merkezi şuanda Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden biri. Hem biz turizme katkı sağlayacağız hem de turizm bize katkı sağlayacak. Yakınımızdaki Kapadokya bölgesi de önemli bir merkez bütün geçişler Kayseri üzerinden sağlanıyor. Alışveriş merkezleri birbirinin tekrarı olmaya başladı, biz bu projede bunu yıkmış olduk. Türkiye’de alışveriş merkezleri tema projeleri olmak zorunda biz bunu savunuyoruz, buradaki temamız da mobilya. Mobilya ile farklı bir hareket kazandırmış olacağız. Projemiz aynı zamanda çevre dostu bir proje, aynı zamanda 400 marka çok ciddi de bir istihdam sağlamış olacak. Hem Kayseri ve çevresinde yaşayanlar hem de perakendeciler mutlu olacak" diye konuştu.

"Akın terini çözdük, akıl teri eksikliğimiz var"

Lansmanda Kayseri Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Erciyes Yapı Kooperatifi Genel Müdürü Ercan Sarıkaya da yer aldı. Kayseri Mobilyacılar Odası olarak Türkiye’de üretimi çözdüklerine inandığını dike getiren Sarıkaya, "Üretimde katma değerli iyi tasarımlı ürünler yok, yani alın terini çözdük akıl teri eksikliğimiz var. Biz üyelerimize ürünlerini katma değerli hale getirecek ve pazara sunabilecek karma AVM konsepti geliştirdik. Biz şehrin sanayisinde üretilen ürünlerin ön plana çıktığı yeni bir konsept geliştirdik" ifadelerinde bulundu.

KUMSmall Factory tüm bunların yanı sıra güneş panelleri ve doğal gaz ile elektrik üreten ‘’trijenerasyon’’ sistemi ile kendi enerjisini üretecek ve ürettiği enerjiyi tasarruflu bir şekilde kullanacak. Bu özel tasarımla ‘’Doğa Dostu AVM’’ olacak. Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi ve Kapadokya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bu ziyaretlere ulaşım imkânı sağlayan, en yoğun havaalanlarından Kayseri Havaalanı KUMSmall Factory’e çok yakın ve uluslararası bölge havaalanı olarak hizmet veriyor. Yerli - yabancı turistler ile bölge nüfusunu katlayan gurbetçi ziyaretçiler de alışveriş merkezinin potansiyel müşterileri olacak. Yüzlerce ulusal ve uluslararası alternatif markayı çatısı altında toplayarak, kalıpların ötesinde bir konseptle sektöre yön veremeye hazırlanan KUMSmall Factory, bir Erciyes KSS Yapı Kooperatifi projesi. Merakla beklenen bu dev projenin yönetimi GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık AŞ. firması tarafından yapılacak ve KUMSmall Factory 1 Nisan’da açılacak.