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14 Nisan 2017 15:11

TÜROB’dan Erciyes AŞ’ye ziyaret

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Genel Müdürü İsmail Taşdemir Erciyes’i ziyaret ederek yapılan yatırımları yerinde inceledi.

TÜROB’dan Erciyes AŞ’ye ziyaret

14 Nisan 2017 15:11


Ülkemizde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizmi odaklı en büyük yatırımların gerçekleştiği Erciyes Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulunan Türkiye Otelciler Birliği Genel Müdürü İsmail Taşdemir Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’yı makamında ziyaret etti.


Ziyarette konuşan TÜROB Genel Müdürü Taşdemir, “Erciyes’i uzaktan takdir ve merakla takip ediyorduk fakat buradaki yatırım ve turizm heyecanını görünce çok daha fazla sevindik. Ülkemiz turizminin çeşitlenmesi hedefine yönelik olarak son yıllarda ortaya çıkan en büyük yatırımlardan birisi Erciyes oldu. Kış turizmiyle Kayseri bölgesinin muhteşem turizm envanterini entegre ettiğimizde ortaya çok büyük bir potansiyel çıkıyor. Erciyesson teknoloji tesisleri, sosyal imkanları ve pistleri ile tam bir Avrupai kayak merkezi olmuş. Biz de TÜROB olarak bu potansiyelin ülkemize sağlayacağı katkının artması ve kış turizmini geliştirmek için çok derin bir iş birliği içinde sizlerle çalışmayı istiyoruz” dedi.


Ziyaretten dolayı Taşdemir’e, teşekkür eden Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.


Cıngı, “ Türkiye’nin ilk dağ yönetim şirketi olarak şehrimizde ve ülkemizde kış turizmini geliştirmek maksadıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Erciyes Master Planı ile yapılan 200 milyon euro’luk yatırım ile Dünya’nın en önemli kayak merkezlerinden biri haline geldik.Ülkemizin ihtiyacı olan turizmi çeşitlendirme stratejisine de uygun olarak kışın kayak, snowboard, snowkite, kayaklı yürüyüş gibi sporlar için; yazın da tırmanma, dağ bisikleti, trekking, kamping, doğa ve kültür turizmi aktiviteleri için önemli bir potansiyeline sahibiz. Yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca kayak severi burada ağırlıyoruz. Her yıl bu sayıyı kat kat artırarak ilerliyor ve2023 yılında Dağ üzerindeki otel yatak kapasitesi6 bine çıkacak. Erciyes, yatırımcılar için çok önemli bir merkez. Bütün turizmcileri buraya bekliyoruz. TÜROB gibi büyük bir camiayla iş birliği içerisinde çalışmaktan ve ülkemiz turizmine birlikte hizmet etmekten büyük memnuniyet duyacağız” şeklinde konuştu.




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