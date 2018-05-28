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28 Mayıs 2018 12:45

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Başkan Çelik’i ziyaret etti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Başkan Çelik’i ziyaret etti

28 Mayıs 2018 12:45

Ziyarette, Kayseri’nin daha çok turist çekebilmesi için birlikte çalışma niyeti ifade edildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile yaptığı görüşmede şehirlerin rekabet ettiği bir çağda yaşadığımızı belirtti ve bu rekabette Kayseri’yi öne çıkarmak için yerel yönetimler olarak tanıtıma yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kayseri’nin zenginlikler şehri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Daha önce TÜRSAB ile yaptığımız çalışmalara sizlerle birlikte de inşallah devam edeceğiz. Bu ülke ve bu şehir için değer üretecek her projenin içinde olduk. Bundan sonra da olacağız. Kayseri’nin tanıtımına ilişkin çalışmamızın Türkiye lansmanını yapacağız. Kayseri’nin çok önemli güzellikleri var. Sloganımız da ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’. Tarihi, doğası, mutfağı, gönlü zengin bir şehirdir Kayseri. Ulusal ve uluslararası tanıtım için sizlerden de destek isteyeceğiz” dedi.


TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da Türkiye’nin turizm başarısında şehirlerin çok önemli payı olduğunu dile getirerek, “Türkiye’ye gelen turistten Kayseri’nin de hak ettiği payı alması için biz de elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Sizin bu yöndeki her çalışmanıza destek oluruz. Sonuç itibarıyla her şey memleketimiz için” diye konuştu.




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