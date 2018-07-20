TÜZDEV’in Talas kampı sona erdi

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TÜZDEV Başkanı Dr. Kemal Tekden, öğrenciler ve velilerin katılımıyla tarihi Zincidere mektebinde ödül töreni düzenlendi. TÜZDEV İl Temsilcisi Fatih Duman dört haftalık yaz kampına 50 öğrencinin katıldığını belirterek el becerileri ve zihinsel aktivitelerle dolu çok keyifli bir süre geçirdiklerini söyledi.

TÜZDEV Başkanı Dr. Kemal Tekden çocuklara kampta hem eğlenceli hem de eğitimle dolu bir program uygulandığını söyleyerek, “Eğlenceli eğitim çocuklarımız için çok önemli. Bu yaz kampını düzenleyen eğitim önderlerimize teşekkür ediyorum. TÜZDEV Türkiye çapında faaliyet gösteren bir vakıf. Bizim yerüstü hazinelerimiz dediğimiz hepimiz için en kıymetli varlıklar olan çocuklarımıza hizmet amacıyla kurulmuştur. Biz bütün çocukların zeki olduğuna inanıyoruz. Önemli olan içlerindeki o cevheri çıkarıp onu eğitip güzelleştirip mücevher haline getirmek. Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na bize bu mekanı tahsis ettikleri için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, üstün zekalı çocukların 15-20 yıl sonra ülke yönetiminde söz sahibi olmaları temennisinde bulunarak, “TÜZDEV’in çalışmalarını yakından takip ediyorum. İnşallah güzel nitelikli çalışmaları devam eder. Bu binayı eğitim amaçlı düşünmüştük. TÜZDEV’in çalışmaları için tahsis ettik. İnşallah bundan sonrada nitelikli çalışmalar devam eder. Tabii çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. İyi bir eğitimle bu çocuklar ülkenin gelişmesine katkı sunabilirler. TÜZDEV inşallah bu faaliyetlerle bu çocuklarımızın ufkunu açacak çalışmaları sürdürür. Biz her zaman desteğe hazırız. Vakıf başkanımız Kemal Tekden ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından dört haftalık kursu başarıyla tamamlayan 50 çocuğa sertifikaları verildi.