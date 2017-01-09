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09 Ocak 2017 10:59

TYB Kayseri Şubesi Yönetimi Güven Tazeledi

TYB Kayseri Şubesi Yönetimi Güven Tazeledi

09 Ocak 2017 10:59

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi 8. Olağan genel kurulunu yaptı. Kayseri Yoğunburç Kültürevinde yapılan olağan genel kurul toplantısı Muhsin İlyas Subaşı’nın divan başkanlığına, Bekir Oğuzbaşaran ve Ahmet Sıvacı’nın divan üyeliklerine seçilmesiyle başladı.
2014-2016 yılları arasında gerçekleşen faaliyet raporunun okunması, denetleme kurulunun raporlarının okunması, raporların ibrası ve bu konularla ilgili genel kurul üyelerinin bilgilendirilmesiyle seçim sürecine geçildi. TYB Kayseri Şubesinde yapılan seçimler neticesinde bir önceki yönetim kurulu üyeleri Selim Tunçbilek, Hacı Sarı, Kadir Karaman, Şeref Karadavut ve Yüksel Kalkan yeniden yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.
Divan Başkanı Muhsin İlyas Subaşı, bir önceki dönem yönetim kurulu üyelerinin TYB Kayseri Şubesini ilk defa tartışmasız, şeffaf ve fedakârca yönettiklerini belirterek "Yazarlar birliği kamu yararına faaliyet yürüten bir dernektir, bu derneğin Kayseri’ye çok nitelikli çalışmalar yapması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
Yönetim Kurulunca Başkanlığa seçilen Selim Tunçbilek, "Bize destek veren ve güven duyan tüm yazar, şair arkadaşlarımıza şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim" ifadeleriyle karşılık verdi. Selim Tunçbilek, kurumlarla kavga değil işbirliği zemini, şahsi beklentilerden uzak durma, tüm üyelerin üretkenliklerine katkı sağlama gibi ilkelerinin bulunduğunu dile getirdi.
2017-2019 yılları arasında iki yıl görev yapacak olan yeni yönetimde Başkan Selim Tunçbilek, Başkan Yardımcıları Hacı Sarı, Kadir Karaman, Şeref Karadavut ve Yüksel Kalkan bulunuyor.



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