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U16 Ligi 3.hafta

U16 Ligi 3.

haftasında Barogücü, Buğdaylıspor'u 5-2 mağlup ederek ilk üç puanını aldı.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Sefa Çalışkan Kemal Deliktaş Ömer Kılıç


Saha Komiseri: Zihni Nargiz


Boragücü-U16: Mikail Çelik, Kemal Çelik, Sametcan Korkmaz, Adem Halis, Zekayi Kepezkaya, Mert Koçer, Mustafa Emir Taflı, M.Akif Keman, Mehmethan Karahan, Yaşar Mert Erdağ, H.İbrahim Çetinkaya


Buğdaylıspor-U16: Mehmet Atalay, Yusuf Arda, Baki Özdemir, Sami İnkayası, Durdu Tepeli, Yusuf Kenan Bayram, Furkan Zengin, Murat Çift, Mehmet Temizyürek, Aşkın Okur, Mustafa Öztürk


Goller: Mert Koçer (dk.8), Yaşar Mert (dk.32, dk. 40), M.Akif Keman (dk. 44, dk. 66), (Barogücü-U16), Mustafa Öztürk (dk. 30), Durdu Tepeli (dk. 54) (Buğdaylıspor-u16)

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