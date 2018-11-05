U19 Ligi 3.
hafta karşılaşmasında Kocasinan Gençlikspor ile Argıncık Esnafspor, Argıncık Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kocasinan Gençlik, sahadan 1-0 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Ömer Faruk Karaduman, Ahmet İnci, Resul Kural
Saha Komiseri: Hamit Şen
Kocasinan Gençlikspor-U19: Burak Üzüm, Emin Osman, Mustafa Bayındır, Batuhan Öztürk, Yunus Serhat, Murat Can, Mehmet Çolakoğlu, Davut Ögden, Şerafettin Sevim (dk.50 Tayyip Aydın), Ahmet Kahveci, Celal Buğrahan
Argıncık Esnafspor-U19: Said Kocaoğlu, Doğan Akbalık, Arif Can, Doğan Çarboğa, Kadir Aygül, Özkan Yağmur, Yusuf Koçkat, Hamdi Tavşan, Batuhan Çalışır, Durmuş Tarım, Mücahit Çelik
Goller: Tayyip Aydın (dk. 75) (Kocasinan Gençlikspor)