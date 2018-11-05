İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

U19 Ligi 3. hafta

U19 Ligi 3.

hafta karşılaşmasında Kocasinan Gençlikspor ile Argıncık Esnafspor, Argıncık Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kocasinan Gençlik, sahadan 1-0 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Ömer Faruk Karaduman, Ahmet İnci, Resul Kural


Saha Komiseri: Hamit Şen


Kocasinan Gençlikspor-U19: Burak Üzüm, Emin Osman, Mustafa Bayındır, Batuhan Öztürk, Yunus Serhat, Murat Can, Mehmet Çolakoğlu, Davut Ögden, Şerafettin Sevim (dk.50 Tayyip Aydın), Ahmet Kahveci, Celal Buğrahan


Argıncık Esnafspor-U19: Said Kocaoğlu, Doğan Akbalık, Arif Can, Doğan Çarboğa, Kadir Aygül, Özkan Yağmur, Yusuf Koçkat, Hamdi Tavşan, Batuhan Çalışır, Durmuş Tarım, Mücahit Çelik


Goller: Tayyip Aydın (dk. 75) (Kocasinan Gençlikspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.