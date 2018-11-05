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U19 Ligi 3.hafta

U19 Ligi 3.

haftasında Kocasinan Şimşekspor, Erkiletspor'u 3-0 mağlup etti. 3'te 3 yapan Kocasinan Şimşekspor zirvedeki yerini korudu.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Mustafa Savranlar, Mehmet Altıparmak, Yaşar Özçetin


Saha Komiseri: Ceyhun Denli


Kocasinan Şimşekspor - U19: Arda Yücel, Yunus Emre Büyükçekiç, Mertcan Babayiğit, Okan Çetiner, Abdulkadir Baykaldı, Cengizhan Güler, Eren Topuz, M.Emin Özcan (dk.60 Oğuzhan Örsx), Berkay Arı, Enes Ozan, M.Emin Ergin


Erkiletspor - U19: Osman Gündoğdu, Hüseyin Öz, Enes Çoksolak, Mert Akgöz, Mesut Türkaslan, Hasan Mert Düşmez, Talha Yıldırım, Ramazan Korkmaz, Tolgahan Alan, Mehmet Şahin Dinç, Murat Uyanık


Goller: Okan Çetiner (Dk.45 pen), Muhammed Emin Ergin (Dk.90), Berkay Arı (dk. 90) (Kocasinan Şimşekspor-u19)


Kırmızı Kart: Mesutcan Türkaslan (dk. 31 Erkiletspor-u19)

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