U19 Ligi 3.hafta

1.
Amatör U19 Ligi'nde lider Talasgücü Belediyespor, Argıncık Stadı'nda Anadolu Yıldızları'nı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.
STAT: Argıncık 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Arman Erkılıç Ahmet İnci Bekir Kaharaman
SAHA KOMİSERİ: Hamit Şen
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR-U19: Ali Çamdeviren Uğur Taşpınar Melih Faruk Demir Eray EkerYakupcan YazganAli Avcıx Kaan Haydar Şehinx Mikail Canpolatx Mustafa Erkoç Yakup Çilkaya Emrecan Akkaya
ANADOLU YILDIZLARI-U19: Tufan Akyürek Osman Koçkar Samet Atsız Ali Yıldız Ali Ekinci Galip Bayram Sergen Yalçın Hasancan Polat Kaan Delice Murat Aydın Berat Aydemir
GOLLER: Dk.55 Kaan Haydar Şahin, Dk.90 Ali Avcı (Talasgücü Belediyespor)