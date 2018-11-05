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U19 Ligi 3.hafta

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Amatör U19 Ligi'nde lider Talasgücü Belediyespor, Argıncık Stadı'nda Anadolu Yıldızları'nı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.


STAT: Argıncık 1 Nolu Saha


HAKEMLER: Arman Erkılıç Ahmet İnci Bekir Kaharaman


SAHA KOMİSERİ: Hamit Şen


TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR-U19: Ali Çamdeviren Uğur Taşpınar Melih Faruk Demir Eray EkerYakupcan YazganAli Avcıx Kaan Haydar Şehinx Mikail Canpolatx Mustafa Erkoç Yakup Çilkaya Emrecan Akkaya


ANADOLU YILDIZLARI-U19: Tufan Akyürek Osman Koçkar Samet Atsız Ali Yıldız Ali Ekinci Galip Bayram Sergen Yalçın Hasancan Polat Kaan Delice Murat Aydın Berat Aydemir


GOLLER: Dk.55 Kaan Haydar Şahin, Dk.90 Ali Avcı (Talasgücü Belediyespor)

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