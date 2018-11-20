Üç yapraklı yonca Şehir Hastanesi'ndeki trafik yoğunluğunu rahatlatacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırdığı katlı kavşaklara bir yenisi de Şehir Hastanesi önünde eklenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bekir Yıldız Bulvarı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşağa yapılmakta olan katlı kavşak inşaatında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yatırımları yerinde takip etmeye devam ediyor. Başkan Çelik bu kez Şehir Hastanesi önünde yapımı devam eden katlı kavşak çalışmalarında incelemelerde bulunarak, çalışmaların son durumunu yerinde gördü. Katlı kavşak çalışmalarının trafiği engellemeden sürdürülmesi için yapılan çalışmaları da takip eden Başkan Mustafa Çelik, yapılmakta olan katlı kavşağın şehrin yeni gelişme alanı olan bölgeye önemli bir rahatlama getireceğini kaydetti.

Yapımı devam eden katlı kavşağın dört farklı imalat aşamasından oluştuğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “İnşaatın birinci aşaması Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde 350 metre uzunluğunda üç kollu yoncadan oluşan üst geçit köprüsü. Bu kısımda değişken boy ve çaplarda toplam 149 adet fore kazık imalatı bulunuyor. İşin diğer bir kısmı Sarımsaklı taşkın kanalı üzerinde mevcut bulunan köprünün Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde planlanan raylı sistem hattı ve araç yolu için 10'ar metre genişletilmesi işi. Çalışma sonunda mevcut köprü genişliği 50 metreye çıkarılmış olacak. Ayrıca yine proje kapsamında inşa edilen üst geçit köprüsünün torakarme kısmı altından Şehir Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi arasında geçiş sağlamaya imkan verecek olan alt geçit yapılacak. Betonarme olarak yapılan bu imalat 12 metre açıklığında ve 30 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında ayrıca Sarımsaklı Taşkın Kanalı üzerinde toprakarme yöntemi kullanılarak yapılan yonca yaprağının altında betonarme menfez yer alacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, katlı kavşak çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.