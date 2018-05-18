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18 Mayıs 2018 15:39

Üçkan: “19 Mayıs soylu milletimizin gurur kaynağıdır”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, “19 Mayıs soylu milletimizin gurur kaynağıdır” dedi.

Üçkan: “19 Mayıs soylu milletimizin gurur kaynağıdır”

18 Mayıs 2018 15:39


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bie mesaj yayımladı.


Üçkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Şan ve şeref dolu tarihimizin önemli dönüm noktalarından 19 Mayıs 1919 ulu önder Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 99 yıl dönümü kutlu olsun. Aziz vatanımızın işgale uğradığı bir dönemde şanlı Türk tarihinden ve soylu milletimizden aldıkları güçle Samsun da bağımsızlık meşalesini yaktıkları o kutlu günün üzerinden 99. Yıl geçmiştir. Ancak geçen 99 yılda, 19 Mayıs 1919 öneminden hiç bir şey kaybetmemiş, aksine zor zamanlarda Türk Milletinin hürriyet aşkının sarsılmaz gücünün nişanesi olarak milletimize güç vermiştir. 19 Mayıs 1919, Türk Milletinin adeta yeniden doğduğu kutlu bir gündür ve aziz milletimizin gönlünde çok önemli bir yere sahiptir. Mazlum ve davasında haklı bir milletin zulme ve eziyete karşı dik duruşu olan 19 Mayıs, soylu milletimizin gurur kaynağı olduğu kadar, dünyadaki tüm ezilmiş ve işgale uğramış milletlerin örnek aldığı asil bir var olma hareketidir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs 1919 un 99. Yıl dönümünde aziz Milletimizin ve Türk gençliğinin Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”




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