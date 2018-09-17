Üçkan: “Her türlü saldırıya karşı devlet ve millet olarak dimdik duruyoruz”

Başkan Yılmaz Üçkan, MİT tarafından yapılan son operasyon ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 4'üncü gününde şehit olan ve naaşına 58 gün sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın katillerinin sınır dışında yakalanarak Hatay'a getirilmesinin Kayseri için sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemlerde başarılı operasyonlar yaptığına dikkat çekerek:”Bildiğiniz üzere Cuma günü Kayserimizi sevindiren güzel bir haber aldık. Kayseri şehidimiz olan Mehmet Muratdağı'nın ailesini ve eşini çok sevindirdi. Onların katilleri Afrin'de inlerinden alınarak Hatay'a getirildi. Bu durum da şehit ailelerimizi sevindirdi. Görüyoruz ki son zamanlar da terörle mücadelede devletimizin ne kadar büyük olduğu her yerde belli oluyor. Yüce Türk milletinin Türk Devleti'nin sınır içinde ve sınır ötesin de ki başarılı operasyonlarının terörle mücadelenin çok güçlü bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Son yıllar da görüyorsunuz ki aldığımız sınır içinde ki operasyonlar da teröristlerin beli kırılmış ve tamamen yok olma noktasına kadar getirilmiştir. İçerde mücadelemizi devam ettirirken sınır ötesindeki başarılı operasyonlarımız da terörle mücadelenin etkin bir şekilde ilerlediğini göstermektedir. Hatay'da Mehmet Muratdağı'nın katillerini inlerinden alarak ülkemize getirdik. Bütün dünyaya şu mesajı verdik. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Şehit ailelerimizde son operasyonlarla yürekte ki acılarına su serpmişlerdir. Nereden saldırı gelirse gelsin millet ve devlet olarak dimdik duruyoruz” dedi.

Milli İstihbarat Başkanlığı'nın sınır içerisinde ve dışarısında yaptığı operasyonların son derece etkili olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz Üçkan, “Milli İstihbarat Başkanlığımız içerde ve dışarda yapmış olduğu etkin operasyonlarla hangi ülke de olursa olsun terör örgütlerinin elebaşlarını tek tek ülkemize getiriyorlar. Bu operasyonlara da bütün şehit ve gazi ailelerimiz olarak hem duamızla hem de desteğimizle yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” diye konuştu.