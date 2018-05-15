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15 Mayıs 2018 08:49

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Ufka Yolculuk-6 Bilgi ve Kültür Yarışması’nın da dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

15 Mayıs 2018 08:49

5 Kategoride 25 yarışmacı, çeşitli hediyelerin yanı sıra 2 yarışmacı da umre ödülünü aldı.


Merkezi İstanbul’da bulunan Server Gençlik ve Spor Kulübü’nün düzenlediği Kayseri’de ise Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü’nün destek verdiği “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasının ödül töreni, Şehir Tiyatrosu’nda düzenlendi. Kent merkezi ve 16 ilçede düzenlenen ve ilkokul, ortaokul, lise, ihtisas ve büyükler kategorilerinde düzenlenen yarışma ile bilgi veren Kulüp Başkanı Mustafa Olgunharputlu, 6 yıldır düzenledikleri yarışmaya bu yıl yaklaşık 14 bin kişinin başvurduğunu söyledi. Yarışma ile kitap okuma oranını artırmayı hedeflediklerini belirten Olgunharputlu, ‘Ülkemizde kitap oranı düşük orandadır. Bu yarışma ile kitap okuma oranını artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, insanlarımızı sahih kaynak ile buluşturmayı, dinimizi doğru kaynaklardan öğrenmelerine katkıda bulunmayı düşündük. Yaklaşık 6 ay süren yarışma sürecinin ardından yarışmamızı gerçekleştirdik. Bu yıl yaklaşık 14 bin kişi başvurdu. Hey yıl yarışmamıza katılım giderek artması da bizleri sevindirmiştir. Yarışmada dereceye girenlere tebrik ediyoruz. Bu yarışmanın sloganı ‘Kaybedeni olmayan yarışmadır’. Bizim için yarışmaya katılan herkes, dereceye girmiştir. Tüm katılımcılarımızı kut.’ Dedi.


Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Habil Nazlıgül, İslam dininin Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetidir. Bu ikisi ayrılmaz bir bütündür. Bu yarışmada, bu bütünlüğe destek olmak için düzenlenmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum’ dedi. Ödül gecesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Musiki Topluluğu da konser verdi. Ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi 5Kategoride 25 yarışmacıya çeyrek Cumhuriyet altını ile kitap ve çeşitli hediyeler verildi. D kategorisinde 1.olan Mehmet Raşit Özdemir ve E kategorisinde 1. Olan Kiraz Erzurumluoğlu umre ödülü aldı.




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