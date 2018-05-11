Ukraynalı Tarih Öğretmeni İryna Panchenko Müslüman oldu

Dr. Şahin Güven’in başkanlığında gerçekleştirilen ihtida merasimi ile tarih öğretmeni İryna Panchenko kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

İl Müftülüğüne Müslüman olmak için müracaat eden İryna Panchenko, kelime-i şahadet getirerek Müslüman olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Müslümanlığa geçtiği için mutlu olduğunu belirten İryna Panchenko, ismini de “İrem” olarak değiştirdi. İryna Panchenko ihtida merasimine eşi Mustafa Yektin, eşinin arkadaşı ve İl Müftü yardımcısı Fatma Feyza Güner ile İl Müftülüğü Vaizi Dr. Ahmet Yalçın iştirak etti.

İl Müftüsü Sayın Güven, İryna Panchenko’nun Müslüman olmasına neyin vesile olduğu sorusuna, İryna Panchenko’nun eşi Mustafa Yektin,“Kendisi zaten tarihçi olduğu için dinler hakkında bilgisi vardı. Bana kendisi evlenmemiz için mutlaka Müslüman olmama gerek var mı? Diye sorduğunda; ben de kendisine hayır dedim. Ama Müslüman olursa sevineceğimi söyledim. Kendisi de İslam dinini araştırdı ve Müslüman olmaya karar verdi” dedi.

Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasimi İl Müftüsü Güven’in, İslam Dini’nin temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından İrem Panchenko kelime-i şehadet getirmesi ve yapılan dua ile son buldu.

İhtida töreni sonrasında İl Müftüsü Güven, İrem Panchenko’ya “İhtida Belgesi”ni ve Müslüman olduğu günün anısına Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından çıkan Rusça Kur’an-ı Kerim hediye etti.