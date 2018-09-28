Ulaşım yatırımları bir bir tamamlanıyor

Kayseri'ye kazandırılan en önemli yatırımlardan olan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı arası ve bu bulvara giriş çıkışı sağlayan alt geçitler trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Sivas Caddesi, Kızılırmak Caddesi, Mustafa Şimşek Caddesi ve Talas Bulvarı'nı büyük ölçüde rahatlatacak olan 50 metrelik Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Aşık Veysel Bulvarı'na olan bölümünü de trafiğe açtı. Bulvarın daha önce eski Tavlusun Caddesi olarak bilinen bölümü de trafiğe açılmıştı. Bulvar üzerindeki Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın katlı kavşağının üstü tamamlanırken altındaki çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'ndan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na giriş ve çıkışı sağlayan alt geçitleri de tamamlayarak trafiğe açtı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Erciyes Üniversitesi ve Talas güzergahına gitmek isteyenler artık Kartal Kavşağı ve Talas Bulvarı'nı kullanmadan alt geçitten geçmek suretiyle Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nı kullanabilecekler. Üçer şeritli 50 metrelik yolu kullananlar kısa sürede Talas'a ulaşma şansına sahip oluyorlar. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'ndan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na çıkacaklar ise Büyükşehir Belediyesi istikametine gitmek için yan yolu, Kartal Kavşağı istikametine gitmek için ise alt geçidi kullanabiliyorlar.