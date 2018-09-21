Ülkü Ocakları aşure dağıttı

Yezid zihniyetinin üzerine korkusuzca ve hakkaniyetle giden Hz. Hüseyin olmak üzere Ehl-i Beyt'in kıymetli büyükleri zalime biat etmemek adına şehadete kavuştuklarını hatırlatan İl Başkanı Volkan Çolak “ Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt, zilletin hakka ve imana asla galip gelemeyeceğini ispat etmek adına mücadele vermiştir. Günümüz Müslümanlarına düşen görev de haksızlığa ve zulme asla boyun eğmemek, bu uğurda şehit olanları asla unutmamaktır. Özellikle Muharrem ayında içtiğimiz bir damla su bile Kerbela şehitlerimizin aziz hatıralarının canlanmasına vesile olmaktadır. Bununla birlikte asırlardır devam eden Aşure geleneğini de ayakta tutabilmek adına Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı olarak, Muharrem Ayı boyunca ilçe teşkilatlarımızda aşure dağıtımı gerçekleştireceğiz” dedi.

Çolak, “Bugün de Hacılar İlçe Teşkilatımızın Cuma namazı sonrası gerçekleştirdiği etkinliğine katılarak vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Bu vesileyle Kerbela şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyor, Muharrem ayında tutulan oruçlarımızın kabulünü temenni ediyorum” şeklinde konuştu.