Başkan Çolak “Emperyalizmin kanlı elleri ve sinsi fikirleri bir kez daha Filistin topraklarında kendini göstermiştir. Kudüs’te açılan ABD Büyükelçiliği’ni protesto eden en az 60 din kardeşimiz hayatını kaybetmiş, yüzlercesi de yaralanmıştır. Bu kardeşlerimiz haksızlığa ve zulme boyun eğmemiş, bu uğurda canlarını feda etmiştir. Karşısındaki eli kanlı katilin sahip olduğu yüksek teknolojiye, bedenini siper etmiştir. Dünyanın sözde demokrasi sevdalısı büyük ülkeleri tüm zulümlerde olduğu gibi suspus olmuştur. Üzerine basa basa vurgulamak isterim ki Filistin topraklarında sistematik bir soykırım uygulanmaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti haricinde hiçbir İslam ülkesi, dünya menfaati için ABD ve İsrail ortak yapımı bu katliama karşı ses çıkarmamaktadır. Din kardeşlerine uygulanan bu katliama karşı 3 maymunu oynayanlar gelecekte kendi vatandaşlarına uygulanacak soykırımın provasını izlediklerinden bihaber vaziyettedir. Dünyanın neresi olursa olsun mazlumun yanında olan Ülkücü Hareket çoluk-çocuk, kadın demeden yapılan bu katliama karşı haykırmaktadır; ‘ABD ve İsrail ise zulümle abad olmayacak, Ebrehe’nin ordusunun başına gelenleri bu katiller ordusu da yaşayacaktır.’ Yüce Allah’tan hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyor, İslam coğrafyasındaki yangının bir an önce sonlanmasını temenni ediyorum.” dedi.