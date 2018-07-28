Ülkü Ocakları ilçe temsilcileri de askıda ekmek uygulamasına başladı

Ekmeğe yapılan zammın ardından açıklama yaparak tüm Türkiye’de ‘Askıda Ekmek’ projesinin başlaması talimatı veren Devlet Bahçeli’ye Kayseri Ülkü Ocakları’ndan destek geldi. Merkez ve 15 ilçede fırınlara kurulan ‘Askıda Ekmek’ dolapları ile "Bir ekmek kendimize, bir ekmek askıya" diyerek vatandaşları askıda ekmek projesine davet ediyor.

Türk milletinin hiçbir ferdinin bir lokma ekmeğe muhtaç olmaması, milletimizin arasında birlik, dayanışma kültürünün artırılması adına Pınarbaşı’dan Develi’ye, Yeşilhisar’dan Bünyan’a her ilçede başlatılan askıda ekmek projesi ile Kayseri’de yardımlaşma duygusu, Türk gelenek ve adetleri, yaşatılıyor. Ülkücüler, vatandaşları kampanyaya destek vermek için davet ediyor.

Kampanyanın başlamasıyla bazı vatandaşlar da destek vererek ’Askıda Ekmek Dolabına’ ekmek yardımında bulundu.