Uyuşturucu madde bağımlılığının dünya genelindeki en temel sağlık sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, “Üzülerek söylüyorum ki ülkemizde uyuşturucuya başlama yaşı orta öğretime kadar düşmüştür. Bu maddeler kişilerin kendilerine verdiği fiziksel ve sinirsel tahribatın yanında toplumda da büyük yaralar açmaktadır. Sosyal felaket olarak nitelendirebileceğimiz bu bela maalesef Türk-İslam aile kültürüne de olumsuz etki etmektedir. Uyuşturucuya başlayan her kişi kendi hayatını mahvettikten sonra, ailesinin hayatını da zora sokmakta ve bu da bir domino etkisine yol açmaktadır. Sadece Türk Devleti ve Türk Milleti’nin istikbalini düşünen Ülkü Ocakları olarak, bu bilinçle Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Beyefendi’nin başlatmış olduğu ‘Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme! Uyuşturucuya Hayır!’ platformu kapsamında yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu belaya karşı farkındalık oluşturmak için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra düzenlediğimiz konser, spor, tiyatro aktiviteleri ile gençlerimizi bu beladan uzak tutmaya çalışıyoruz. Büyük bir kararlılıkla Türk Gençliğini uyuşturucu terörüne feda ettirmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Gururla söylemek istiyorum ki uyuşturucu belasına karşı en büyük mücadeleyi Ülkü Ocakları vermektedir. Bu vesileyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da çağrıda bulunuyor, Ülkü Ocaklarının uyuşturucuya karşı verdiği amansız mücadelesinde, onlarında bizim safımızda bulunmasını gerektiğini ifade ediyorum” şeklinde konuştu.