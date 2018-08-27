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27 Ağustos 2018 13:11

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı 100 kurban kesti

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda 100 adet kurbanın kesimini gerçekleştirerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtımını yaptı.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı 100 kurban kesti

27 Ağustos 2018 13:11


Kurban Bayramının ilk günü kurbanlarını Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı’na bağışlayan 100 hayırseverin kurbanın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak nezaretinde kesimi gerçekleştirildi. Kesimi yapılan kurbanların paylara ayrılarak ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğunu ifade eden Başkan Çolak, “Her yıl olduğu gibi bu kurban bayramında da İl Başkanlığımızca vekâleten kurban kesimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Özellikle Avrupa Türklüğünün yoğun destekleriyle bu bayramda 100 adet kurbanımızı Allah rızası için kesmiş bulunuyoruz. Bu kurbanlarımızın etlerini hem hemşehrilerimizden ihtiyaç sahipleri ile hem de Türkmen ve Türkistanlı kardeşlerimizle buluşturmanın da gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkücü Hareket mazluma umut olmaya, kardeşlerine el uzatmaya devam edecektir. Bu vesileyle, bizleri yalnız bırakmayarak, bayram günü ocağımıza teşrif eden MHP Mersin Milletvekili, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Olcay Kılavuz ve MHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Türk Konfederasyonu Başkanı Cemal Çetin’e de şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Ülkü Ocaklarına vekâleten kurban bağışı yapan, kurbanının derisini bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerime de en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.Cenab-ı Allah kesilen tüm kurbanları dergâh-ı izzetinde kabul buyursun" dedi.




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