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13 Ağustos 2018 09:31

Ülkü Ocakları kurban derisi bağışı için çağrı yaptı

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, Kurban Bayramı’nda kesilecek kurbanların derilerinin Ülkü Ocakları’na verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Ülkü Ocakları kurban derisi bağışı için çağrı yaptı

13 Ağustos 2018 09:31


İl Başkanı Volkan Çolak, Ülkü Ocakları’nın dünyanın her yerindeki mazlumlara ve Türk Dünyası’na yardım eli uzattığını belirterek, “Ülkü Ocakları İslam ahlak ve fazileti, Türklük gurur ve şuuruna sahip bilinçli gençlerin yetişmesi için çabalamaktadır. Yetiştirdiğimiz donanımlı her birey Türk Milleti’nin sonsuza dek yaşaması için bir temel taş görevi ifa etmektedir. Bu uğurda yıl boyunca anlamlı faaliyetler yapıyor, milletimizin birlik ve beraberliğini perçinlemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca ülkemizin bulunduğu coğrafyada süren savaş ve katliamlarda zarar görerek ‘aman’ diyenlere de el uzatıyoruz. Sene boyunca özellikle Suriye ve Irak’tan gelen Türkmenler, Doğu Türkistan’dan Çin mezaliminden kaçıp gelen Türkistanlı kardeşlerimize ayni ve maddi yardımda bulunuyoruz. Bu yardımları yaparken görüyoruz ki Ülkü Ocakları beklenen olmuş, mazlumların hayır dualarında yer almıştır.Bu doğrultuda her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramında da değerli hemşerilerimizin kurban derilerine talibiz. Aldatılıp, kandırılmamak için ne olduğu belirsiz kurumlar yerine derilerinizi, Türk Milleti için var olan Ülkü Ocakları’na getirin. Gönül rahatlığıyla Allah yolunda kurban ettiğiniz derilerinizi il genelinde tüm ocaklarımıza teslim edebilir veya sosyal medya sayfalarımızda paylaştığımız numaralarla irtibata geçerek derilerinizi bağışlayabilirsiniz. Şimdiden bizden desteğini esirgemeyen aziz hemşerilerime teşekkür ediyor, Türk-İslâm Âlemi’nin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.




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