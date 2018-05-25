Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası Kayıtları Açıldı

Downhill Türkiye Şampiyonası ve Downhill C2 olmak üzere uluslararası, ulusal kategorilerinde yapılacak olan yarışlar 28-29 Temmuz tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi’nde start alacak.

Global sportif organizasyonlar ile kış sporlarının merkezi haline gelen Erciyes, yaz sporlarına da öncülük etmeye başladı. Türkiye’nin ilk “Dağ Bisikleti Parkı”nın oluşturulduğu Erciyes’te üçüncü kez Uluslararası Downhill/İniş müsabakaları gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından organize edilen, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile 28-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan “Uluslararası Erciyes MTB Cup” yurt içinden katılacakların dışında yurt dışındanda yüzlerce bisiklet sporcusunu bir araya getirecek. Müsabakalar Erciyes Dağı’nın 2.200 metresinde kurulan ve Uluslararası Bisikletçiler Birliği tarafından da Türkiye’de akredite edilen tek bisiklet parkı Erciyes Bike Park’ta yapılacak.

Zorluk derecelerine göre özel olarak inşa edilen parkurların içerisinde düzenlenecek olan yarışlar, Downhill Türkiye Şampiyonası ve UCI Downhill -C2 kategorilerinde koşulacak. Erciyes’in volkanik yapılı arazisinde mücadele edecek olan bisiklet sporcuları uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için pedal basacak.

Uluslararası bisiklet camiasında ülkemizi temsil eden Erciyes, gelecek yıl bir ilke daha imza atarak Avrupa Downhill Şampiyonasının bir ayağına ev sahipliği yapmak için çalışmalarını yürütüyor.

Yarışmacılar kayıtlarını http://www.kayserierciyes.com.tr/ErciyesMtbCup/Register web sayfası üzerinden yapabilecek.