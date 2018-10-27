UMKE Temel Eğitimi gerçekleştirildi

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney koordinatörlüğünde gerçekleşen eğitimlerinpratik uygulaması, kurumlar arası işbirliği çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'ın destekleriyle 25 Ekim tarihinde itfaiye eğitim alanında yapıldı.

Eğitimden önce katılımcılar ile toplantı yapan Dr. Deniz Güney; “İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'a teşekkür ederim, Tüm imkanlarını bizim için seferber etti 5 tane parkur hazırlanmış, bu işi itfaiye ile ortak yapacağımız bilincini oturtmak istiyoruz” dedi. Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ise “Yaşama yol verenler eğer kendilerinden bir fedakarlık ortaya koymazlar ise o insanı hayata tutundurma ile ilgili başarılarının sınırlı olacağı konusunda net olmaları gerekiyor. Mücadeleniz o insanın hayata tutunmasında bir ip bir rehber olmalıdır. Ortak çalıştığımızda birçok vakada daha iyi çalışmalar ortaya koyacağız” dedi.

İtfaiye Eğitim Alanında, yüksekten hasta yaralı tahliyesi, kuyudan hasta yaralı tahliyesi, sıkışmalı trafik kazasında acil müdahale, yangında ilk müdahale, KBRN olaylarına yaklaşım olmak üzere 5 farklı platformda eğitim alan UMKE gönüllüleri zorlu platformların ardından

tabiat ile mücadele ve zor şartlara uyum sağlamak amacıyla Sarımsaklı barajı mesire alanında gece kampı kurdular.

Eğitimlerin sonunda değerlendirme sınavı yapılarak başarılı olanlara sertifikaları İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr Ahmet Ceylan, Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Ali Altun ve 11. Bölge UMKE Sorumlusu Nazif Gümüşsoy tarafından verildi.

Sertifika Töreninde konuşan Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan; UMKE temel eğitimdedesteklerini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ve Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimliğine teşekkürlerini iletti.