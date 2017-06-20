Ümmet için dua ettiler şehitler için namaz kıldılar

Gönüllü Kültür Kuruluşlarının daveti ile iftara katılan kadın, erkek üye ve gönüllüler serilen hasırlar üzerinde muhtaç ve mazlum Müslümanları hatırlama k için iftarda bir araya geldi.

Ezanla birlikte Bismillah diyerek mütevazı sofrada oruçlarını açan Müslümanlar verilen nimete şükretmenin tadına vardı. İftar öncesinde Gönüllü Kültür kuruluşları başkanı Ahmet Taş düzenlenen mütevazı iftarın amacı hakkında bilgiler verdi katılım için misafirlere teşekkür etti.

İftarın ardından okunan Kur’an-ı Kerim ve ümmet için yapılan dua katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Kardeşlik iftarına katılanlar daha sonra erkekler önde kadınlar arkada saf tutarak vatan, millet ve din için can veren şehitler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua ettiler.

Gıyabi cenaze namazının ardından Akşam namazını Bürüngüz Camii’nde yine erkek kadın arka arkaya saf tutarak kılan katılımcılar programı düzenleyenlere teşekkür etti.