Üniversite öğrencileri Talas Belediye Meclisi'ne katıldı

Meclis Salonundaki toplantı Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında başladı. Toplantıda 13 madde görüşülerek karara bağlandı. Karara bağlanan maddeler arasında belediyenin stratejik planının güncellenmesi, performans programı, 2019 mali yılı bütçesi gibi önemli konular yer aldı. Toplantıyı ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencileri de izledi. Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından Başkan Palancıoğlu, toplantıyı takip eden öğrencilerin merak ettiği konularda bilgiler verdi. Geleceğin yönetici ve belediye başkanlarının meclis işleyişi ve görevleriyle ilgili konularda sorularını cevaplayan Başkan Palancıoğlu, “Meclisimizde AK Parti ve MHP Grupları olarak 4.5 yıldır uyum içinde ilçemiz için güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Her ayın ilk pazartesi günü ilçe belediyelerinin, ikinci pazartesi ise Büyükşehir Belediyemizde meclis toplantısı yapılıyor. Burada aldığımız bazı kararlar Büyükşehir'de görüşülüp onaylanıyor. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilçe belediye meclisleri eşgüdümlü çalışıyor” dedi. Talas Belediyesi olarak örnek bir belediye olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu;

“Belli bir plan ve proje içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmaları da belediye meclisimizde kabul edip nitelikli hizmete dönüştürüyoruz. Belediyemizde oluşturduğumuz proje birimimizle vatandaşlarımız için birçok proje hazırlıyoruz. Kısıtlı bütçemizi yerel ve ulusal kurumlardan aldığımız hibe destekleriyle projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Avrupa Birliği ve diğer kurumlara proje hazırlayan aktif bir belediyeyiz. Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının pilot belediyesiyiz. Japonya Büyükelçiliği ile ortak projemiz var. Dolayısıyla birçok kurumla ortak çalışmalar yürüten örnek bir belediyeyiz.”